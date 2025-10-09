Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джо Коул: Роналду бросает вызов законам медицины

Джо Коул: Роналду бросает вызов законам медицины
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о 40-летнем португальском нападающем Криштиану Роналду.

Он буквально бросает вызов законам медицины. Помню, когда ему было 35, я сказал: «Он будет играть как минимум до 45», — и тогда все думали, что я сошёл с ума. А я отвечал: «Посмотрим, он всё ещё забивает голы» Это просто безумие. Да, я знаю, что лигу, в которой он сейчас выступает, часто критикуют. Но если он хочет продлить карьеру, то не сможет сделать это, играя в Премьер-лиге, Ла Лиге или Бундеслиге. Он выступает в Саудовской лиге и продолжает штамповать голы.

А когда он играет за сборную Португалии, против 85% соперников ему не нужно выкладываться физически так, как раньше. Просто поставь его перед воротами — он всё равно забьёт. Так что, к сожалению для Ирландии, думаю, Португалия одержит уверенную победу — 4:0», — приводит слова Коула Goal.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

Материалы по теме
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Истории
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android