Джо Коул: Роналду бросает вызов законам медицины

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о 40-летнем португальском нападающем Криштиану Роналду.

Он буквально бросает вызов законам медицины. Помню, когда ему было 35, я сказал: «Он будет играть как минимум до 45», — и тогда все думали, что я сошёл с ума. А я отвечал: «Посмотрим, он всё ещё забивает голы» Это просто безумие. Да, я знаю, что лигу, в которой он сейчас выступает, часто критикуют. Но если он хочет продлить карьеру, то не сможет сделать это, играя в Премьер-лиге, Ла Лиге или Бундеслиге. Он выступает в Саудовской лиге и продолжает штамповать голы.

А когда он играет за сборную Португалии, против 85% соперников ему не нужно выкладываться физически так, как раньше. Просто поставь его перед воротами — он всё равно забьёт. Так что, к сожалению для Ирландии, думаю, Португалия одержит уверенную победу — 4:0», — приводит слова Коула Goal.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.