Япония — Франция, результат матча 9 октября 2025, счёт 0:1 д. вр., 1/8 финала молодёжного ЧМ 2025

Франция в дополнительное время одолела Японию и вышла в четвертьфинал молодёжного ЧМ-2025
В ночь с 8 на 9 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Японии U20 и сборная Франции той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился минимальной победой французов по итогам дополнительного времени со счётом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
09 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Япония U20
Окончен
0 : 1
ДВ
Франция U20
0:1 Мишаль – 120+3'    

Единственный мяч в игре забил форвард Люка Мишаль, реализовав 11-метровый удар на 120+3-й минуте.

Напомним, в 1/4 финала французская национальная команда встретится с Норвегией, которая на стадии 1/8 финала также в дополнительное время переиграла Парагвай (1:0 д. вр.). Матч Франция — Норвегия состоится 12 октября.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

