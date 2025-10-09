Франция в дополнительное время одолела Японию и вышла в четвертьфинал молодёжного ЧМ-2025

В ночь с 8 на 9 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Японии U20 и сборная Франции той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился минимальной победой французов по итогам дополнительного времени со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил форвард Люка Мишаль, реализовав 11-метровый удар на 120+3-й минуте.

Напомним, в 1/4 финала французская национальная команда встретится с Норвегией, которая на стадии 1/8 финала также в дополнительное время переиграла Парагвай (1:0 д. вр.). Матч Франция — Норвегия состоится 12 октября.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

