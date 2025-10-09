Скидки
«А я отвечу Шпилевскому». Гришин – о турнирном положении «Пари НН»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о ситуации с «Пари НН».

«13 поражений в 16 матчах говорят сами за себя. В чемпионате обыграны только «Оренбург» и махачкалинское «Динамо», чего и следовало ожидать. Шпилевский говорил в интервью, что изменений в игре команды не видно, а я ему отвечу, что перемены есть. Если раньше нижегородский клуб играл хорошо в обороне и плохо в атаке, то теперь они играют плохо в атаке и плохо в обороне, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. Серия поражений команды в РПЛ составляет три матча. В следующем туре команда встретится с «Акроном». Матч состоится 18 октября, начало – 13:00 мск.

