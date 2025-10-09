Тороп повторил достижение Кутепова и Нигматуллина среди вратарей ЦСКА в РПЛ

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп, являющийся сменщиком Игоря Акинфеева, повторил достижение Игоря Кутепова и Руслана Нигматуллина среди вратарей армейцев в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.

По информации источника, Тороп отыграл 5 «сухих» матчей из 10 в чемпионатах России. Ранее подобная статистика после первых 10 игр была лишь у Кутепова в 1997 году и Нигматуллина в 2002-м. Отметим, для достижения 10 матчей Торопу понадобилось провести три года (2022-2025).

Капитан ЦСКА Акинфеев получил травму и был заменён на 62-й минуте игры со «Спартаком» (3:2). Место в воротах занял Тороп, ранее в этом сезоне появлявшийся на поле только во встречах Фонбет Кубка России.

