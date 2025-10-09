Скидки
Экс-игрок «ПСЖ» рассказал, почему команда не добилась успеха с Месси, Неймаром и Мбаппе

Бывший футболист «ПСЖ» Рафинья рассказал о периоде в команде, когда за неё играли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Во время предсезонки, на первой тренировке, где были все, я сразу сказал: «Такое просто не может сработать». Начнём с вратаря: Навас или Доннарумма. Кто-то из них не будет играть — и взбесится. Будут споры, конфликты с тренером.

В обороне — Маркиньос, основной игрок, его никто не заменит, Кимпембе, идол «ПСЖ», и Серхио Рамос. Лучшие защитники на каждую позицию. В атаке — Ди Мария, Мбаппе, Неймар и Месси. Кого из них уберёшь? Ди Марию? С его весом и авторитетом в команде? И то, его нельзя просто так посадить на скамейку. Это не может работать.
Для тренера это невозможно. Это была лучшая команда в мире по именам и уровню игроков, но в то же время — ужасно сложная в управлении. Я тогда не играл, так что просто наблюдал со стороны», — приводит слова Рафиньи Lance.

В прошлом сезоне «ПСЖ» без Мбаппе, Неймара и Месси выиграл Лигу чемпионов.

