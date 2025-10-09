Скидки
Парагвай U20 — Норвегия U20, результат матча 9 октября 2025, счет 0:1, 1/8 финала ЧМ 2025 до 20 лет

Сборная Норвегии в дополнительное время обыграла Парагвай в 1/8 финала МЧМ
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира, в котором сборная Парагвая встречалась с национальной командой Норвегии. Встреча прошла в Чили на стадионе «Эстадио Фискаль де Талька» и завершилась победой Норвегии со счётом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
09 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Парагвай U20
Окончен
0 : 1
ДВ
Норвегия U20
0:1 Фуглестад – 116'    

Основное время завершилось со счётом 0:0. Во втором овертайме сборная Нигерии забила победный гол, который на счету Никласа Фуглестада.

Таким образом, сборная Норвегии вышла в четвертьфинал турнира, а Парагвай завершил участие на молодёжном чемпионате мира.

В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с национальной командой Франции, которая в своём матче плей-офф обыграла Японию со счётом 1:0.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая.

