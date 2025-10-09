Никитин: с Ираном сборная России не допустит столько потерь, сколько с Иорданией

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Я думаю, в матче с Ираном наша сборная не допустит столько потерь на своей половине поля, сколько было в матче против Иордании. Карпин наверняка сделал выводы. Опрометчивого розыгрыша мяча больше не будет, тем более, что уже в матче против Катара российская сборная сыграла совершенно иначе», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 октября в Волгограде состоится товарищеская встреча национальных команд России и Ирана. Ранее, в сентябре 2025 года, подопечные Валерия Карпина сыграли домашнюю ничью с Иорданией (0:0), после чего разгромили на выезде Катар (4:1).

