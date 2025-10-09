Дерунец объяснил, почему выбрал Бителло из «Динамо» лучшим игроком сентября в РПЛ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Дерунец рассказал, почему проголосовал за хавбека «Динамо» Битлело при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«У бразильца уже третий сезон в России, и он поражает своей стабильностью. Бителло хорош при разных тренерах и на смежных позициях. Его вовлечение в игру, моменты для партнёров, быстрое нахождение общего языка с Антоном Миранчуком помогли «Динамо» наконец-таки начать забивать по осени. «Динамо» вновь превратилось в команду, на которую приятно смотреть с точки зрения атакующих действий, и здесь, конечно, вклад Бителло – невероятно большой», — цитирует Дерунца сайт РПЛ.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре 2025 года, победив во всех трёх голосованиях (среди болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов).

