Комментатор Трушечкин: Глушенков хочет какого-то тотального доминирования

Известный футбольный комментатор Роман Трушечкин рассказал, почему проголосовал за хавбека «Зенита» Максима Глушенкова при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Его главная победа — даже не пять забитых мячей и голевая передача, а то, что он отвоевал себе место в составе. Мне кажется, Глушенков хочет какого-то тотального доминирования, поэтому свои мячи не празднует. Тем самым показывает, что он больше, чем те голы, которые забивает, он больше, чем тот вклад, который вносит в игру и результаты «Зенита». А этот вклад сейчас — очень большой», — цитирует Трушечкина сайт РПЛ.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назван лучшим игроком РПЛ по итогам сентября 2025 года — он стал лидером во всех трёх опросах: болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов.

