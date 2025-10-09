Скидки
Финляндия — Литва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Когда речь заходит о деньгах, он перестаёт общаться». Экс-жена Аршавина — об алиментах

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина высказалась о том, что бывший спортсмен подал иск к ней и другой экс-супргуе Юлии Барановский об изменении размера алиментов.

«Сейчас перестал видеться со мной и с нашей дочерью. Когда стал судиться, то с Есенией вообще резко перестал общаться. Когда речь заходит о деньгах, он резко перестаёт общаться. Его дети, которые оставлены, брошены им, не должны оплачивать его нового ребёнка, правильно? Если он решил взять на себя ответственность, родить ещё, тогда будь добр его обеспечивать.

Это же некая хитрость. Чтобы мы с Юлей получали меньше, а деньги оставались его новой семье», — сказала Аршавина в эфире телепередачи «Хватит слухов!»

За свою профессиональную карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

