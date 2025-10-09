«Расстроил Ваню». Сафонов — о мощном сейве на тренировке после удара с пенальти Облякова

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост с фотографиями после мощного сейва во время удара с пенальти на тренировке в исполнении полузащитника российской национальной команды и ЦСКА Ивана Облякова.
После удара Облякова между игроками национальной команды состоялся диалог:
Сафонов: Ты все забил (удары с пенальти)?
Обляков: В этом сезоне да.
Сафонов: Потому что я ушёл, брат (смеётся).
«Расстроил Ваню. Главное, чтобы в игре забил», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
Встреча России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке.
Крупнейшая победа сборной России по футболу: