Финляндия — Литва. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Расстроил Ваню». Сафонов — о мощном сейве на тренировке после удара с пенальти Облякова

«Расстроил Ваню». Сафонов — о мощном сейве на тренировке после удара с пенальти Облякова
Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост с фотографиями после мощного сейва во время удара с пенальти на тренировке в исполнении полузащитника российской национальной команды и ЦСКА Ивана Облякова.

После удара Облякова между игроками национальной команды состоялся диалог:

Сафонов: Ты все забил (удары с пенальти)?
Обляков: В этом сезоне да.
Сафонов: Потому что я ушёл, брат (смеётся).

«Расстроил Ваню. Главное, чтобы в игре забил», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Встреча России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке.

Сёмин высказался о предстоящем матче сборной России с Ираном

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

