Полузащитник «Зенита» Педро: уровень футбола в чемпионате России только растёт

Бразильский вингер «Зенита» Педро поделился впечатлениями от уровня Российской Премьер-Лиги.

— Ты в России уже не первый год. Часть экспертов говорит о деградации РПЛ. Ты изнутри что можешь сказать?

— Мне так не кажется. Наглядный пример — высокая конкуренция. Выигрывать с каждым матчем всё сложнее. Нет проходных соперников. Любая команда может преподнести сюрприз. Всё это показывает, что уровень футбола только растёт. Появляются молодые футболисты. Приезжают крутые, состоявшиеся игроки. И всё это идёт на пользу, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро 19 лет, он выступает за «Зенит» с января 2024 года. За это время в его активе 68 матчей. Бразилец забил девять голов и отдал 10 ассистов.

Самые результативные легионеры РПЛ: