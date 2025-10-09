Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Педро: уровень футбола в чемпионате России только растёт

Полузащитник «Зенита» Педро: уровень футбола в чемпионате России только растёт
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский вингер «Зенита» Педро поделился впечатлениями от уровня Российской Премьер-Лиги.

— Ты в России уже не первый год. Часть экспертов говорит о деградации РПЛ. Ты изнутри что можешь сказать?
— Мне так не кажется. Наглядный пример — высокая конкуренция. Выигрывать с каждым матчем всё сложнее. Нет проходных соперников. Любая команда может преподнести сюрприз. Всё это показывает, что уровень футбола только растёт. Появляются молодые футболисты. Приезжают крутые, состоявшиеся игроки. И всё это идёт на пользу, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро 19 лет, он выступает за «Зенит» с января 2024 года. За это время в его активе 68 матчей. Бразилец забил девять голов и отдал 10 ассистов.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Педро: в первые 15 минут матча с «Акроном» мы показывали отменный футбол

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android