Игрок «Зенита» Педро впервые высказался о несостоявшемся трансфере в Саудовскую Аравию

Бразильский вингер «Зенита» Педро высказался о возможном трансфере прошлым летом в Саудовскую Аравию.

«Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон. Но я живу сегодняшним днём, моя семья абсолютно счастлива в Петербурге, у меня действующий контракт с «Зенитом», и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить ещё больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.

Материалы по теме Эксклюзив Полузащитник «Зенита» Педро: уровень футбола в чемпионате России только растёт

Легионеры на контракте с «Зенитом»: