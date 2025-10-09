Полузащитник «Зенита» Педро объяснил четвёртое место команды после 11 туров РПЛ

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Педро высказался по поводу текущего места сине-бело-голубых в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Мы показываем хороший футбол. Но реализуем не все моменты. Были матчи, где мы создали достаточно, но не везло. Как в матчах с ЦСКА или «Акроном». Нас подводит реализация, и это отражается на турнирном положении. Но мы показываем хороший и качественный футбол. Игрового кризиса нет – просто надо продолжать работать и больше фокусироваться на завершении атак. Мы сломали неприятную серию без гостевых побед в Краснодаре. Будем продолжать в том же духе», — рассказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» набрал 20 очков в 11 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Сине-бело-голубые отстают на четыре очка от лидирующего ЦСКА и на три очка — от «Локомотива» и «Краснодара».

