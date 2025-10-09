Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Педро объяснил четвёртое место команды после 11 туров РПЛ

Полузащитник «Зенита» Педро объяснил четвёртое место команды после 11 туров РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Педро высказался по поводу текущего места сине-бело-голубых в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Мы показываем хороший футбол. Но реализуем не все моменты. Были матчи, где мы создали достаточно, но не везло. Как в матчах с ЦСКА или «Акроном». Нас подводит реализация, и это отражается на турнирном положении. Но мы показываем хороший и качественный футбол. Игрового кризиса нет – просто надо продолжать работать и больше фокусироваться на завершении атак. Мы сломали неприятную серию без гостевых побед в Краснодаре. Будем продолжать в том же духе», — рассказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» набрал 20 очков в 11 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Сине-бело-голубые отстают на четыре очка от лидирующего ЦСКА и на три очка — от «Локомотива» и «Краснодара».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Дерби ЦСКА — «Спартак». Революция в «Динамо». ПЛН #113

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android