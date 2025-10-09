Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Габулов: «Спартак» при большом бюджете не может составить конкуренцию топ-клубам РПЛ

Габулов: «Спартак» при большом бюджете не может составить конкуренцию топ-клубам РПЛ
Бывший российский голкипер Владимир Габулов считает, что московский «Спартак» не может составить конкуренцию топ-клубам Мир РПЛ. После 11 туров чемпионата России красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

«Если честно, не сильно погружён в дела «Спартака». Сложно понять истинные причины последних результатов, но мне кажется, что дело больше в руководстве клуба. Сейчас в «Спартаке» оно меняется. Вроде бы Станкович показывал неплохой футбол в определённый момент времени в прошлом и в этом году, однако стратегически на результате это не сказывается.

«Спартак» при большом бюджете не может составить реальную конкуренцию «Краснодару», «Зениту» и тому же ЦСКА», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

