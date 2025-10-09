Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умер главный тренер «Бока Хуниорс»

Умер главный тренер «Бока Хуниорс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер аргентинской «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо скончался в возрасте 69 лет, сообщается на сайте клуба. В сентябре специалист был госпитализирован из‑за инфекционного заболевания мочевыводящих путей, в больнице его состояние ухудшилось.

«До последнего дня он был предан великой страсти к футболу. Его помощник Клаудио Убеда сообщал, что главный тренер был в курсе всего, будучи в больнице. Он был увлечён своей работой, всегда оставался стойким бойцом и как игрок, а затем и как тренер», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Руссо провёл всю карьеру в «Эстудиантесе». В 1989 году начал тренерскую карьеру и работал в «Ланусе», «Велес Сарсфилд», «Сан-Лоренсо», «Аль-Насре», «Мильонариосе», «Эстудиантесе» и «Бока Хуниорс».

Руссо возглавлял «Боку» в 2007 году, затем в 2020/2021, вернулся в клуб в 2025‑м. В 2007-м он выиграл с «Хуниорс» Кубок Либертадорес.

Материалы по теме
Официально
«Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android