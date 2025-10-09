Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Педро подверг сомнению решение назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Акроном»

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Педро высказал своё мнение по поводу назначения пенальти в ворота петербургской команды в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«На мой взгляд, очевидного нарушения там не было. Но хорошо, что соперник не реализовал этот шанс. Учитывая этот момент, можно сказать – здорово, что мы увезли одно очко домой. Но это не тот результат, на который мы рассчитывали», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.

