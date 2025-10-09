Скидки
Владимир Габулов: у «Зенита» высокий потенциал, а тренерский — ещё выше

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Габулов высказался о санкт-петербургском «Зените», выделив главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в Мир РПЛ.

«Семак — топ-тренер нашего чемпионата и один из лучших тренеров в России за последние годы. Ему и дальше стоит работать в «Зените», где он всё исправит. Семаку нужно дать спокойствие и не дёргать его лишний раз: не сотрясать воздух ни в прессе, ни в клубной работе. Этот человек зарекомендовал себя как топ-специалист, умеющий достигать больших результатов из года в год. Мало кто может таким похвастаться.

Однако стоит отметить, что в РПЛ возросла конкуренция: «Краснодар» стал стабильнее и ЦСКА показывает хороший футбол. Да, в прошлом году у «Зенита» произошла пауза в плане чемпионства и, возможно, произойдёт и в этом сезоне. Но у команды высокий потенциал, а тренерский потенциал ещё выше», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

