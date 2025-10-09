Кучаев ответил, насколько сложно будет российским клубам в еврокубках в случае возвращения

Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Константин Кучаев ответил на вопрос, насколько сложно будет российским клубам в еврокубках, когда они туда вернутся. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года из-за военной спецоперации на Украине.

«Я слежу за всеми сильными европейскими чемпионатами, но сравнить их команды с нашими трудно. Нельзя смотреть чужую картинку и приравнивать ее к своей. Всё понять можно будет, только когда наши команды встретятся с европейскими. Разные лиги — разная специфика футбола. Английская Премьер-лига, например, считается самой крутой и сильной.

Но в прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл не английский клуб, а «ПСЖ» из Франции, где есть один клуб-мастодонт и все остальные. Так что уровень чемпионата не всегда определяет шансы в еврокубках. Я не говорю, что мы вернёмся туда и сразу начнём всех обыгрывать. Я лишь к тому веду, что сложно сравнить себя с другими, не играя с ними. Понятно, что нужно работать, что на первых порах будет тяжело. Но если очень стараться, то возможно всё», — приводят слова Кучаева «Известия».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).