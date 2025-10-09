Педро назвал трёх главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионский титул РПЛ

Полузащитник «Зенита» Педро обозначил трёх главных конкурентов санкт-петербургского клуба в борьбе за чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

– «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница очков в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Будут ещё претенденты на титул. Борьба очень плотная. Все могут как потерять, так и отобрать очки друг у друга. Но с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.