Выступающий в Германии россиянин рассказал, какой город круче: Стамбул или Москва

Полузащитник третьей команды «Санкт-Паули», выступающей в шестой немецкой лиге, Муслим Кагерманов рассказал, какой город круче: Стамбул или Москва. 25-летний Кагерманов играет в Германии с января 2025 года. Ранее он выступал за турецкий клуб «Бисмил Беледийе».

— Какой город круче: Стамбул или Москва?

— Москва тоже большой город, где есть всё. Но выберу Стамбул. В Москве все люди какие-то хмурые, как роботы. Спросишь маршрут — часто проходят мимо и отвечают как бесчеловечные.

Такое отношение видел только в Москве. Вот я больше года живу в Германии, и тут — наоборот. Куда бы ни шёл прохожий, он остановится и ответит на вопрос, — приводит слова Кагерманова Sport24.