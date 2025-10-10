Россия – Иран: где смотреть товарищеский матч по футболу 2025, на каком канале
Поделиться
Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В последних трёх матчах сборная России одержала две победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
08:00
-
06:58
-
05:04
-
04:54
-
04:24
-
03:57
-
03:56
-
03:55
-
03:22
-
03:18
-
02:52
-
02:38
-
02:27
-
02:22
-
02:18
-
01:55
-
01:48
-
01:46
-
01:30
-
00:59
-
00:49
-
00:47
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:23
-
00:19
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 9 октября 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:44
-
23:44