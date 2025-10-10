Россия — Иран: во сколько начало товарищеского матча 2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

В последних трёх матчах сборная России одержала две победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.