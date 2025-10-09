Беларусь — Дания: онлайн-трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 9 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Беларуси и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом туре группы С сборная Беларуси проиграла Шотландии со счётом 0:2, а Дания разгромила Грецию — 3:0.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась латиноамериканская сборная (4:2).