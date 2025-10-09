Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Владимир Габулов считает Кисляка и Глебова лидерами ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов заявил, что молодые футболисты Матвей Кисляк и Кирилл Глебов являются лидерами московской команды.

«Не думаю, что Кисляк и Глебов уедут в Европу из ЦСКА в ближайшие зиму и лето. Им ещё нужно время, чтобы заматереть и стать конкурентоспособными при отъезде в европейские чемпионаты. Их игра говорит о том, что они стали лидерами ЦСКА. Игра у них яркая, стабильная и лидирующая. Однако всей команде нужно ещё больше прочности и солидности. Тогда лидеры ЦСКА будут ещё ярче и увереннее смотреться на поле», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

