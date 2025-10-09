Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров ответил, влияли ли на него слухи об отставке Деяна Станковича из «Спартака»

Наиль Умяров ответил, влияли ли на него слухи об отставке Деяна Станковича из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Наиль Умяров ответил, влияли ли на него слухи о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Удаётся вам, когда в клубе пауза, отключаться от новостей? Всё-таки в начале недели был такой медиавзрыв вокруг «Спартака»: сменился гендиректор, пошли слухи о смене тренера.
— Первую половину дня и до вечера был в сборной и увидел всё уже только вечером, когда наступила ясность. Понятно, что в моменте это достаточно много новостей. Но как реагировать на них? Если реагировать эмоционально, будет тяжелее, — приводит слова Умярова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).

Материалы по теме
Карпин — журналистам: вызываю Умярова в сборную России, чтобы вы не спрашивали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android