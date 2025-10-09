Наиль Умяров ответил, влияли ли на него слухи об отставке Деяна Станковича из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Наиль Умяров ответил, влияли ли на него слухи о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Удаётся вам, когда в клубе пауза, отключаться от новостей? Всё-таки в начале недели был такой медиавзрыв вокруг «Спартака»: сменился гендиректор, пошли слухи о смене тренера.

— Первую половину дня и до вечера был в сборной и увидел всё уже только вечером, когда наступила ясность. Понятно, что в моменте это достаточно много новостей. Но как реагировать на них? Если реагировать эмоционально, будет тяжелее, — приводит слова Умярова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).