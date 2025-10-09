Педро: Жерсон ещё станет одним из лидеров «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Педро высказался о новичке сине-бело-голубых Жерсоне. Он считает нормальным явлением длительную адаптацию Жерсона в петербургском клубе.

– Ты удивился тому, что с Жерсоном происходило? Почему, на твой взгляд, он пока не смог себя проявить?

– Нет, такое в футболе случается очень часто, когда на адаптацию нужно больше времени, чем всем бы нам хотелось.

– Он будет лидером?

– Полагаю, одним из лидеров. Будет играть важную роль в «Зените», как только вернётся. Насколько я понимаю, он быстро восстанавливается. Мы очень ждём его возвращения и рассчитываем в ближайшее время увидеть его на поле, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.