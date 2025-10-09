В Китае футболист сломал шею, ударившись головой о рекламный щит

Полузащитник клуба «Гуанси Пингго», который представляет второй по силе китайский дивизион, Сэмюэл Асамоа сломал шею во время матча, ударившись головой о рекламный щит. Об этом сообщает известное французское онлайн-издание L’Équipe со ссылкой на заявление клуба.

Самуэлу 31 год, за «Гуанси Пингго» он выступает с февраля 2025-го. Клуб отмечает, что футболист с большой долей вероятности останется инвалидом на всю жизнь.

«Детальное обследование, проведённое медицинской бригадой в больнице, диагностировало у Самуэля Асамоа вывих и переломы шейных позвонков, а также блокаду позвонка. Ему грозит параплегия (патологическое состояние, характеризующееся утратой двигательной активности (параличом) обеих верхних или нижних конечностей. — Прим. «Чемпионата»), он пропустит все оставшиеся матчи сезона», — сказано в заявлении «Гуанси Пингго».