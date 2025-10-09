Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Китае футболист сломал шею, ударившись головой о рекламный щит

В Китае футболист сломал шею, ударившись головой о рекламный щит
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник клуба «Гуанси Пингго», который представляет второй по силе китайский дивизион, Сэмюэл Асамоа сломал шею во время матча, ударившись головой о рекламный щит. Об этом сообщает известное французское онлайн-издание L’Équipe со ссылкой на заявление клуба.

Самуэлу 31 год, за «Гуанси Пингго» он выступает с февраля 2025-го. Клуб отмечает, что футболист с большой долей вероятности останется инвалидом на всю жизнь.

«Детальное обследование, проведённое медицинской бригадой в больнице, диагностировало у Самуэля Асамоа вывих и переломы шейных позвонков, а также блокаду позвонка. Ему грозит параплегия (патологическое состояние, характеризующееся утратой двигательной активности (параличом) обеих верхних или нижних конечностей. — Прим. «Чемпионата»), он пропустит все оставшиеся матчи сезона», — сказано в заявлении «Гуанси Пингго».

Материалы по теме
На российском рынке стали сильно преобладать китайские ноутбуки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android