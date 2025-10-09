Деменко: Станкович переживает за команду, но «Спартаку» это не нравится

Российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на разговоры о возможной смене тренера в московском «Спартаке».

«У руководства «Спартака» есть понимание, что они хотят видеть от команды — тройку или борьбу за чемпионство. Станкович пока не выполняет эти задачи. Плюс вопрос к его дисциплине и эмоциональности. Деян переживает за команду, но клубу это не нравится. У «Спартака» так часто меняются тренеры! Мы не видели, чтобы кто-то долго стабильно работал, потому что не было побед.

Поменять тренера сейчас — большие вложения. Новых игроков брали под модель Станковича. Клуб много вкладывает, но не может выиграть чемпионство. Если бы у команды были результаты, разговоров о Станковиче не было бы. Деян старается! Игроки говорят, что он требователен. Многое не получается, но это проблема тренера», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.