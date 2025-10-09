Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ

Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре, сообщила пресс-служба лиги.

«Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов. В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», — говорится в сообщении.

ЦСКА Челестини в трёх матчах сентября набрал шесть очков и после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо» Москва), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

Также Челестини был признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе.

Материалы по теме
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android