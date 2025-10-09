Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре, сообщила пресс-служба лиги.

«Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов. В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», — говорится в сообщении.

ЦСКА Челестини в трёх матчах сентября набрал шесть очков и после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо» Москва), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

Также Челестини был признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе.