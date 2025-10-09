Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко заявил, что ЦСКА в последнее время играет стабильно, поэтому является одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА не становится чемпионом, но выигрывает Кубок и Суперкубок. Команда движется хорошо и стабильно. Бабаев и другие члены правления рассматривают тренеров, которые что-то выигрывали с командой. Стабильность ЦСКА ведёт к чемпионству», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА под руководством Фабио Челестини после 11 туров набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.