Педро отреагировал на решение «Зенита» не отпускать его на чемпионат мира U20

Педро отреагировал на решение «Зенита» не отпускать его на чемпионат мира U20
Полузащитник «Зенита» Педро отреагировал на решение санкт-петербургского клуба не отпускать его на чемпионат мира среди молодёжных сборных. Футболист понимает решение клуба.

– Вместо матча с «Акроном» ты мог находиться в расположении сборной Бразилии U20. Команда в итоге не прошла групповой этап. Нет обиды на «Зенит», что клуб тебя не отпустил?
– Абсолютно нет, мы всё обсудили заранее с тренерским штабом, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Стоит отметить, что сборная Бразилии заняла последнее место в своей группе на молодёжном чемпионате мира. Команда не вышла в плей-офф.

