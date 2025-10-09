Педро отреагировал на решение «Зенита» не отпускать его на чемпионат мира U20

Полузащитник «Зенита» Педро отреагировал на решение санкт-петербургского клуба не отпускать его на чемпионат мира среди молодёжных сборных. Футболист понимает решение клуба.

– Вместо матча с «Акроном» ты мог находиться в расположении сборной Бразилии U20. Команда в итоге не прошла групповой этап. Нет обиды на «Зенит», что клуб тебя не отпустил?

– Абсолютно нет, мы всё обсудили заранее с тренерским штабом, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Стоит отметить, что сборная Бразилии заняла последнее место в своей группе на молодёжном чемпионате мира. Команда не вышла в плей-офф.