Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» проявляет интерес к футболисту «Зенита» Жерсону — Конур

«Палмейрас» проявляет интерес к футболисту «Зенита» Жерсону — Конур
Комментарии

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в полузащитнике петербургского «Зенита» Жерсоне, сообщает журналист Экрем Конур на странице в соцсети Х.

По данным Конура, «Палмейрас» следит за игрой 28-летнего футболиста.

Ранее стало известно, что Жерсон получил повреждение и не тренируется в общей группе «Зенита», занимаясь по индивидуальной программе.

В этом сезоне Жерсон провёл за петербургский клуб шесть матчей, не отметился результативными действиями.

После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место с 20 очками. Возглавляет таблицу ЦСКА, в активе которого 24 очка, вторым идёт «Локомотив» (23), третьим — «Краснодар» (23).

Материалы по теме
Педро: Жерсон ещё станет одним из лидеров «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android