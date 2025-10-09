«Палмейрас» проявляет интерес к футболисту «Зенита» Жерсону — Конур

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в полузащитнике петербургского «Зенита» Жерсоне, сообщает журналист Экрем Конур на странице в соцсети Х.

По данным Конура, «Палмейрас» следит за игрой 28-летнего футболиста.

Ранее стало известно, что Жерсон получил повреждение и не тренируется в общей группе «Зенита», занимаясь по индивидуальной программе.

В этом сезоне Жерсон провёл за петербургский клуб шесть матчей, не отметился результативными действиями.

После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место с 20 очками. Возглавляет таблицу ЦСКА, в активе которого 24 очка, вторым идёт «Локомотив» (23), третьим — «Краснодар» (23).