Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Нас везде уважают». Фёдор Конюхов — о санкциях в отношении российского спорта

«Нас везде уважают». Фёдор Конюхов — о санкциях в отношении российского спорта
Известный путешественник Фёдор Конюхов ответил на вопрос, ждут ли в мире возвращения российского спорта на международную арену. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года.

— Фёдор Филиппович, российский спорт до сих пор находится под санкциями. В мире ждут нашего возвращения?
— Это политические санкции, а не спортивные. Думаю, что каждый спортсмен из любой страны, будь то Америка, Япония или Франция, уважает наших. Как я всегда говорю, господь бог создал Землю для всех очень красивой и люди все хорошие. А политическая система, экономическая система, религиозная система и военная система извращают. Меня везде мои друзья-спортсмены принимают хорошо, я же заслуженный мастер спорта. Я не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола, к примеру. Это же ребята хорошие, как и в Америке, Канаде и везде. Так что нас везде уважают, — приводит слова Конюхова Odds.ru.

Отметим, что более трёх лет сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией, в ноябре — с Чили и Перу.

