Педро рассказал, как в Бразилии восприняли дебют капитана «Зенита» Дугласа в сборной

Полузащитник «Зенита» Педро рассказал, как в Бразилии восприняли дебют защитника петербуржцев Дугалса Сантоса в составе национальной команды в сентябре. По словам Педро, капитан «Зенита» произвёл на бразильских болельщиков хорошее впечатление.

«Насколько я знаю, Дуглас произвёл очень хорошее впечатление. А те люди, которые были хуже знакомы с его игрой, сейчас говорят, что он потрясающий крайний защитник. Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли Дуглас тренерскому штабу сборной. Надеюсь, он хорошо себя проявит и зарекомендует с лучшей стороны. Он этого заслуживает», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.