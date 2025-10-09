Скидки
Педро рассказал, как в Бразилии восприняли дебют капитана «Зенита» Дугласа в сборной

Полузащитник «Зенита» Педро рассказал, как в Бразилии восприняли дебют защитника петербуржцев Дугалса Сантоса в составе национальной команды в сентябре. По словам Педро, капитан «Зенита» произвёл на бразильских болельщиков хорошее впечатление.

«Насколько я знаю, Дуглас произвёл очень хорошее впечатление. А те люди, которые были хуже знакомы с его игрой, сейчас говорят, что он потрясающий крайний защитник. Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли Дуглас тренерскому штабу сборной. Надеюсь, он хорошо себя проявит и зарекомендует с лучшей стороны. Он этого заслуживает», — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сантос восхитил Бразилию, а Сперцяна разнёс Роналду. Как выступили игроки РПЛ в сборных? Сантос восхитил Бразилию, а Сперцяна разнёс Роналду. Как выступили игроки РПЛ в сборных?
