Деменко: на чемпионство много претендентов, «Локомотив» не исключение

Бывший российский футболист Максим Деменко считает, что у «Локомотива» есть шансы на победу в Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Локомотив» — интересная команда. Нет стабильности, идут рывками, но играют ярко. Это плюс тренеру, что находит ярких футболистов. Тот же Баринов и Батраков! Плюс есть сплочённость коллектива. Думаю, будут ещё укомплектовываться. Сейчас много претендентов на чемпионство. «Локомотив» не исключение», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).