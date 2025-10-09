Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жемчужина российского футбола». Испанский Sport.es — о Кисляке из ЦСКА

«Жемчужина российского футбола». Испанский Sport.es — о Кисляке из ЦСКА
Комментарии

Известное испанское онлайн-издание Sport.es выпустило статью о полузащитнике московского ЦСКА по футболу Матвее Кисляке, назвав хавбека «жемчужиной российского футбола». В статье приведена краткая биография молодого игрока и отмечено, что секрет Кисляка заключается в дисциплине и его лидерских качествах.

Матвей выступает за первую команду ЦСКА с 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, включая игру за Суперкубок России, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 16 млн.

Материалы по теме
Владимир Габулов считает Кисляка и Глебова лидерами ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android