Известное испанское онлайн-издание Sport.es выпустило статью о полузащитнике московского ЦСКА по футболу Матвее Кисляке, назвав хавбека «жемчужиной российского футбола». В статье приведена краткая биография молодого игрока и отмечено, что секрет Кисляка заключается в дисциплине и его лидерских качествах.

Матвей выступает за первую команду ЦСКА с 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, включая игру за Суперкубок России, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 16 млн.