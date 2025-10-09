Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сборная России по футболу в полном составе посетила музей-панораму «Сталинградская битва»

Футболисты и штаб сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде, сообщается в телеграм-канале национальной команды.

«Начали день с посещения экспозиции музея-панорамы «Сталинградская битва», — говорится под видеороликом, на котором гид рассказывает игрокам и тренерам об экспозиции.

Завтра, 10 октября, сборная России примет команду Ирана в товарищеском матче на «Волгоград Арене». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. 14 октября команда Валерия Карпина проведёт второй товарищеский матч — со сборной Боливии. Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 20:00.

