Полузащитник «Зенита» Педро: мы очень любим Петербург

Полузащитник «Зенита» Педро поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

– Как твоей семье в принципе в Санкт-Петербурге? Ко всему ли уже привыкли?

– Замечательно. Мы очень любим этот город. Стараемся узнавать новые места, гулять по нему. Появились любимые места. Единственная сложность – ещё не совсем привыкли к смене климата, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.