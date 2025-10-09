Скидки
Главный тренер «КАМАЗа» Ахметзянов вскоре попрощается с игроками и возглавит «Оренбург»

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов станет новым главным тренером «Оренбурга», сообщил источник, знакомый с ситуацией, корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

По данным «Чемпионата», Ахметзянов в ближайшее время попрощается с футболистами «КАМАЗа».

Ахметзянову 41 год, он работает в «КАМАЗе» с 2017 года. За это время он был тренером, старший тренером, тренером по физической подготовке, исполняющим обязанности главного тренера. На полноценной основе он возглавил команду из Набережных Челнов в июле 2024 года после получения лицензии категории UEFA Pro.

В нынешнем сезоне «КАМАЗ» набрал 22 очка в 13 матчах Лиги Pari и занимает шестое место в таблице чемпионата. 6 октября в 13-м туре команда Ахметзянова разгромила «Урал» со счётом 5:1.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав семь очков в 11 турах. 5 октября после поражения от «Ростова» (0:1) команду покинул главный тренер Владимир Слишкович.

