Леонид Туфрин — о Жерсоне: чем меньше бразильцев будет в «Зените», тем лучше

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне. Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть «Зенит».

«Чем меньше бразильцев будет в «Зените», тем лучше. Пусть Жерсон уходит, это не его команда. Он попал не в ту среду, которую хотел, поэтому его желание понятно. Нет никакого смысла его держать. Мы сейчас не ищем виновных в трансфере Жерсона. В «Зените» сделали ошибку, а кто конкретно, мы не знаем. Наверное, в этом переходе принимал решение не один человек — это решалось коллегиально. Поэтому коллегиальная ответственность за этот трансфер.

Я считаю, что в «Зенит» нужно приглашать не состоявшихся и достигших больших результатов футболистов из Бразилии, а перспективных игроков, как Педро. Он заиграл и вырос в цене, это правильный трансфер. А Жерсон — неправильный трансфер», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.