Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Рубине» объяснили сложности с привлечением легионеров западными стереотипами о России

В «Рубине» объяснили сложности с привлечением легионеров западными стереотипами о России
Комментарии

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба рассказал, почему клубы Мир Российской Премьер-Лиги сталкиваются с проблемами при попытках подписать иностранных футболистов. Функционер объяснил это стереотипами, сформированными на Западе.

«У легионеров по-прежнему живы стереотипы по поводу России, сформированные зарубежными медиа. Задают много вопросов, приходится убеждать. До сих пор бывает так: связываешься с футболистом, ещё финансы не обсудил — и слышишь: «Нет, в Россию не поеду». Сумасшедшая антироссийская пропаганда формирует у футболистов такое восприятие. Но когда приезжают и видят, что у нас всё по-другому, то всё переосмысливают», — приводит слова Дзюбы Sport24.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Рубин» — седьмой (18).

