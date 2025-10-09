Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Ирана Заре: матч с Россией очень важен для нас. Это сильный соперник

Комментарии

Защитник сборной Ирана и грозненского «Ахмата» Мехди Заре назвал Россию сильным соперником. Встреча команд состоится завтра, 10 октября, на «Волгоград Арене», начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч очень важен для нас. Каждая игра накануне чемпионата мира — это возможность улучшить взаимодействие команды, проверить тактику и свои силы против сильной команды. Мы играем с полной мотивацией, и я уверен, что с боевым настроем и сосредоточенностью на командных целях у нас будут хорошие шансы на достижение желаемого результата. Сборная Ирана всегда показывала, что способна конкурировать с любым соперником», — сказал Заре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

