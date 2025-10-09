Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Защитник «Ахмата» Заре надеется дебютировать в сборной Ирана в матче с Россией

Комментарии

Защитник сборной Ирана и грозненского «Ахмата» Мехди Заре заявил, что надеется дебютировать за национальную команду в матче с Россией 10 октября. Встреча команд состоится завтра, 10 октября, на «Волгоград Арене», начало — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«С нетерпением жду своего первого матча за сборную Ирана. Для меня большая честь выступать за свою страну. Хочется проверить себя на фоне сильного соперника — ведь в сборной России собрано много качественных игроков, футболистов с опытом выступлений в престижных европейских лигах», — сказал Заре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

