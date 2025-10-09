Полузащитник «Зенита» Педро назвал факторы своего прогресса в России

Полузащитник «Зенита» Педро назвал факторы своего прогресса после перехода в российский клуб.

— Думаю, какое-то время ушло на адаптацию. Так что мне потребовалось время вкатиться. Именно сейчас чувствую, что процесс привыкания завершён. Гораздо увереннее чувствую себя на поле – встроился в коллектив, команду. Прибавил в плане тактики и физики. Всё это отражается на поле.

– Да и вообще, показалось, что ты повзрослел. Рождение ребёнка – важный фактор для этого?

– Появление ребёнка – всегда переосмысление ответственности и своей роли в семье. Это меняет любого человека. Поэтому чувствую себя взрослее, в том числе благодаря этому счастливому событию в моей жизни, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Педро играет за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. За этот период он провёл 68 матчей, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт 19-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.