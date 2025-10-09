Скидки
Выступающий в Германии российский футболист рассказал, есть ли в стране русофобия

Комментарии

Полузащитник третьей команды «Санкт-Паули», выступающей в шестой немецкой лиге, Муслим Кагерманов рассказал, есть ли в Германии признаки русофобии. 25-летний Кагерманов играет за «Санкт-Паули» с января 2025 года. Ранее он выступал за турецкий клуб «Бисмил Беледийе».

— Русофобия есть?
— В обществе не пахнет никаким неонацизмом — все открыты к диалогу. К тому же мы играли вместе с украинцем — он был позитивно настроен ко мне, политику не обсуждали, — приводит слова Кагерманова Sport24.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

