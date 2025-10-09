Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев высказался о возможном назначении Ахметзянова в клуб

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на новости, что команду может возглавить Ильдар Ахметзянов. Сейчас специалист тренирует «КАМАЗ», но в ближайшее время сменит место работы.

«Руководство «Оренбурга» видит какую-то перспективу в Ильдаре Ахметзянове, поэтому выбор пал на него. Наверное, это неплохой выбор, ведь я смотрел последнюю игру «КАМАЗа», где они обыграли «Урал». Но время покажет. Большой разницы нет, кто будет главным тренером в «Оренбурге»: россиянин или иностранец. Самое главное, чтобы был качественный футбол», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.