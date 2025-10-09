Полузащитник «Зенита» Педро объяснил неуверенный старт команды в сезоне

Полузащитник «Зенита» Педро высказался о неубедительной игре команды на старте текущего сезона. Сейчас сине-бело-голубые идут на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

– «Зенит» очень тяжело втягивался в сезон – одна победа в пяти турах. И четыре ничьих. Что шло не так?

– Такое происходит. И не всегда всё зависит только от нас. Ведь против нас тоже выходит мотивированный соперник. Мы профессионалы, всегда хочется приносить болельщикам максимум удовольствия и очков. Мы упорно работаем на тренировках, но не всегда это переходит в официальные матчи. Мы поддерживали друг друга и понимали, что ситуация исправится. Пришли победы, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.