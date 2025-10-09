Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Педро объяснил неуверенный старт команды в сезоне

Полузащитник «Зенита» Педро объяснил неуверенный старт команды в сезоне
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Педро высказался о неубедительной игре команды на старте текущего сезона. Сейчас сине-бело-голубые идут на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

– «Зенит» очень тяжело втягивался в сезон – одна победа в пяти турах. И четыре ничьих. Что шло не так?
– Такое происходит. И не всегда всё зависит только от нас. Ведь против нас тоже выходит мотивированный соперник. Мы профессионалы, всегда хочется приносить болельщикам максимум удовольствия и очков. Мы упорно работаем на тренировках, но не всегда это переходит в официальные матчи. Мы поддерживали друг друга и понимали, что ситуация исправится. Пришли победы, — сказал Педро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Эксклюзив
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android