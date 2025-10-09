Баженов оценил прогресс «Ахмата» при Черчесове

Российский экс-футболист Никита Баженов оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата». Под его руководством команда сыграла 8 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге: 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение. Баженов высоко оценил прогресс «Ахмата» под руководством опытного отечественного специалиста.

«Станислав Саламович второй месяц подряд показывает замечательный результат, его команда идёт в правильном направлении. Видно, что это не просто случайность, а превращается в тенденцию, что «Ахмат» будет набирать и набирать», — цитирует Никиту Баженова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.