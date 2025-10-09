Гладилин: оставить Станковича в «Спартаке» — правильное решение, всё не так трагично

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о положении главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло решение не увольнять сербского специалиста.

«Оставить Станковича в «Спартаке» — правильное решение. Ещё есть время. Когда чемпионат уйдёт на зимнюю паузу, вот тогда и нужно будет принимать решение. В процессе чемпионата менять главного тренера неправильно. Думаю, у Станковича было достаточно времени, чтобы осмыслить ситуацию.

Она не трагическая — нет явного фаворита и лидера в РПЛ. Будет серия из нескольких побед, и ты снова в лидирующей группе, борешься за чемпионскую гонку», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.